Коронавірус в Україні: найбільше нових випадків за добу в Києві та Одеській області

В Україні знову пішла в зростання захворюваність на коронавірус — за минулу добу, 9 лютого, заразилися 38 257 осіб (добою раніше — 34 353). Найбільше нових випадків інфікування зареєстровано у Києві (3684) та Одеській області (3587). Такі дані наводить прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізувати вирішили 4385 людей, а 240 пацієнтів померли.

Протестували методом ПЛР 85412 особи, методом ІФА — 7738, експрес-тестами — 83862.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4,380 млн людей, з них 3,713 осіб одужали, а 101 887 — померли від ускладнень.

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням пандемічної ситуації в «червону» карантинну зону з 11 лютого переводять одразу три області України — Закарпатську, Хмельницьку та Луганську. А рішення щодо Київської області буде ухвалено наприкінці тижня.

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