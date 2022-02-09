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Колишній суддя Чаус вніс заставу у майже 718 тисяч гривень

10:26 9 лютого 2022
Микола Чаус

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якому суд нещодавно надав можливість вийти з-під цілодобового домашнього арешту під заставу, вніс понад 700 тисяч гривень.

Як повідомляє «Суспільне», цю інформацію підтвердив адвокат Юрій Денисенко. Майже 718 тисяч гривень було внесено 7 лютого.

Нагадаємо, що Микола Чаус — фігурант кримінального провадження про хабарництво. Влітку 2021 року слідство відкрило матеріали справи для ознайомлення стороні захисту перед направленням до суду обвинувального акту. Зокрема, було оприлюднено відеоматеріали, що свідчать про протиправні дії колишнього служителя Феміди. Так, була показана розмова з якоюсь заявницею, яку суддя просив не називати суму хабара вголос, а написати її на папері. Служитель Феміди не погоджувався отримати неправомірний зиск частинами, а наполягав на всій сумі одразу.

Микола Чаус тривалий час перебував на території Молдови, звідки був нібито викрадений. Довгий час було незрозуміло, де саме знаходиться суддя-втікач — він періодично виходив «у ефір», обіцяючи зробити надбанням громадськості важливу інформацію. А потім раптово знайшовся у Вінницькій області. За нього «боролися» представники НАБУ та СБУ.

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