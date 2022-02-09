Скандальна блогерка програла суд ветерану АТО

Солом'янський суд Києва поставив «крапку» у справі, що виросла зі скандалу, який трапився взимку 2020 року — TikTok-блогерша Di. Rubens з мільйонною «армією» фоловерів записала на Майдані скандальне відео «Яка твоя улюблена країна», на якому, вибираючи з двох країн, зупинилася на Росії. На це відео відреагував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц)…

Скандал набрав обертів, від співпраці з блогеркою відмовилися відомі марки. Дівчина, яка видалила скандальний ролик, звернулася по допомогу до тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, заявляючи, що їй загрожують, і подала до суду, вимагаючи визнати відео сфальсифікованим, а свої «моральні страждання», оцінила у 150 тисяч гривень компенсації.

«Практика захисту честі та гідності виграла справу ветерана АТО Штефана проти блогерки Маламан. Солом'янський суд Києва відмовив у позові про захист честі та гідності популярної блогерки Таїсії Маламан, яка судилася з ветераном війни на Донбасі Анатолієм Штефаном із позивним „Штірліц“ та Міністерством оборони. Суд прийняв до уваги, що блогерка є публічною особою (через мільйонну аудиторію фоловерів та особисті заяви про це), і дійшов висновку, що висловлювання Штефана хоч і зачепили її почуття, проте були виражені у пристойній формі та у виразах, прийнятних у спілкуванні людей. Крім того, слова є оціночними судженнями про певні події, що не підлягають спростуванню та доведенню їхньої правдивості», — повідомили в юридичній компанії «Міллер».

У той же час суд відмовив у задоволенні зустрічного позову Анатолія Штефана — йдеться про відеозапис, на якому блогерка коментувала ситуацію і називала «Штірліца» «ганьбою української армії», «людиною, яка воює з мирним населенням», «провокатором та шахраєм», а також «фальсифікатором». Також захист офіцера ЗСУ просив про 300 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди, які у разі задоволення позову Анатолій Штефан обіцяв передати на благодійність.

Нагадаємо, що низка відомих компаній відмовилася від співпраці з учасниками «Голодної туси» — вечірки у Львові, яку влаштували у День пам'яті жертв голодоморів. Організатора заходу Олександра Заліско оштрафували на 17 тисяч гривень — за порушення карантинних норм.

452

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter