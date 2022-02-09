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Зеленський призначив Кулебу головою Київської ОДА

8:27 9 лютого 2022
Зеленський призначив Кулебу головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глави держави датований 8 лютого, тобто через тиждень після того, як Кабінет Міністрів погодив звільнення його попередника Василя Володіна.

Досі Кулеба займав пост першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Олексій Кулеба має дипломатичну освіту, закінчив аспірантуру Національної академії державного управління при Президентові України, був старшим викладачем кафедри організації самоврядування ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», радником генерального директора КП «Плесо» у Києві, а в 2019 очолив Департамент міського благоустрою КМДА.

Першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень працював з січня минулого року.

Нагадаємо, нині столичний регіон готується до посилення пандемічних обмежень — відповідне рішення може бути ухвалено наприкінці тижня.

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