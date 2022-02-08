Фантоми на дорогах: чи законний такий метод патрулювання, які існують обмеження в їхній роботі та приводи для оскарження штрафів

Поліція України запустила новий прихований метод контролю за дотриманням водіями Правил дорожнього руху, випустивши на дороги так звані фантомні патрулі — службові автомобілі без розпізнавальних знаків. У потоці транспорту вони непомітно фіксують огріхи, допущені порушниками, які навіть не підозрюють про це. Як наслідок — за короткий проміжок часу з’явилася вражаюча кількість штрафів , керівництво ж поліції натхненно рапортує про високу ефективність нововведення. Хоча водночас було виявлено і деякі його недоліки. Що потрібно знати автомобілістам про фантомне ноу-хау, як уберегтися від покарання і який ще сюрприз для водіїв готує МВС, читайте в нашому матеріалі.

У яких випадках фантоми викривають себе в потоці транспорту

До запуску на дороги фантомних автівок поліція планомірно готувалася — закуповувалося необхідне обладнання, проводилася його сертифікація, налаштування та експериментальна обкатка. А з 25 січня перші патрулі виїхали на дороги країни. Згідно з даними поліції, тільки за перший день їх роботи порушникам було виписано 990 протоколів, а за наступні три дні ця цифра вже перевищила відмітку в 4 000!

На даний момент в якості фантомів працюють всього чотири екіпажі на непримітних сірих кросоверах Skoda Kodiaq без графічних відзнак поліції. До того ж для повноти прикриття вони мають цивільні номерні знаки, а не сині поліцейські. Вони вже публічно відомі: КА 0225 СВ; КА 2851 СЕ; КА 2896 СЕ; КА 2096 СЕ.

Якщо уважно придивитися, то під лобовим склом машин, на передньому бампері та радіаторній решітці можна побачити компактні проблискові маячки. Щоправда, як правило, фантомні патрулі, щоб зливатися з потоком транспорту, їздять без спецсигналів, а задіюють їх лише в певних випадках. Яких саме, розкажемо трохи згодом.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, обладнання, яке встановлене на фантомах, офіційно допущене для використання в Україні. «Спецавтомобіль сертифікований за модулями „В“ і „F“, унормований за усіма вимогами ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України й придатний до фіксації порушень ПДР», — підкреслив керівник поліції.

Встановлене на фантомах обладнання вражає — воно спроможне фіксувати до 50 транспортних засобів одночасно, причому як у попутному, так і в зустрічному напрямках, а також здатне виконувати роботу як в русі самого фантому, так і коли він стоїть на місці. У цілому такі патрулі «заточені» на контроль швидкості руху — саме при виявленні цього порушення обладнання в автоматичному режимі фіксує його. Майже всі перевищення швидкісного режиму документуються без зупинки транспортного засобу.

Встановлене на спецавтівках обладнання вражає — воно може фіксувати 50 транспортних засобів одночасно

«Після автоматичної фіксації правопорушення відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків транспортного засобу з подальшою перевіркою в базах даних. Після чого метадані з відповідною інформацією відправляються до центру обробки даних системи автоматичної фіксації, яка ці знімки опрацьовує та автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. У такому випадку до відповідальності згідно з діючим законодавством притягується власник транспорту або його належний користувач», — пояснює принцип роботи фантомних патрулів Олексій Білошицький. По суті, все працює як і з камерами фіксації порушень ПДР, встановленими стаціонарно на дорогах України, коли власники автомобілів-порушників отримують «листи щастя» з постановами про накладання штрафу.

Хоча при реєстрації руху транспортного потоку у патрульних є можливість вручну увімкнути запис, щоб відзняти інші, більш серйозні порушення ПДР. За словами пана Білошицького, не в автоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься за допомогою двох відеокамер, якими оснащений спецавтомобіль. Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду і позаду службового авто. Хоча, як правило, до цього будуть вдаватися досить рідко і застосовувати лише до найзухваліших і найнебезпечніших для учасників дорожнього руху порушень ПДР. Наприклад, у разі проїзду на червоне світло чи перетин подвійної суцільної, де це дійсно могло призвести до серйозних наслідків.

«У такому випадку патрульні, відповідно до вимог статті 35 Закону України „Про Національну поліцію“, будуть зупиняти автомобілі порушників і на місці розглядати справи про адмінправопорушення», — розповідає Олексій Білошицький.

Машини дипломатів, військових, спецавтівки і авто-двійники недосяжні для фантомних патрулів

Після декількох тижнів роботи фантомних патрулів серед вітчизняних водіїв пішли плітки, що їхні камери фіксаціїї здатні розпізнавати не всі номерні знаки — зокрема, безнаказанними зможуть залишатися власники іменних номерів. Однак в МВС вже спростували цю тезу.

«Літерні номери типу імен „САША“, „МАША“ і таке інше чудово фіксуються, а їх власники отримують штрафи», — заявив радник міністра Антон Геращенко. За його словами, на даний момент не вирішено питання щодо номерів дипломатів, військових і деяких інших спецавтомобілів. Окрім цього, великою проблемою залишаються авто-двійники, а також машини, які були зареєстровані до 2011 року. Зараз у МВС працюють над тим, щоб вирішити ці проблеми у найкоротші терміни.

Важливо зазначити, що означені проблеми стосуються не лише фантомних патрулів поліції, а загалом всієї системи автоматичної фіксації правопорушень. А оскільки вони працюють в Україні вже більше двох років, то можна зробити припущення, що вирішення проблеми є достатньо складною задачею…

Нагадаємо, що на сьогоднішній день в якості фантомних патрулів працює всього чотири автомобілі — кросовери Skoda Kodiaq, у поточному році за держпрограмою заплановано закупівлю ще 30 автомобілів для прихованого патрулювання, а в 2023-му — ще 50. «Цього буде вже достатньо для створення умов раптового контролю швидкості в потоці разом із використанням напівавтоматичних камер TrueСam», — вважає Антон Геращенко. У подальшому марки і моделі авто, які будуть використовуватися в якості фантомів, поліція відкрито не називатиме.

На сьогодні в якості фантомних патрулів працює всього чотири автомобілі

Штрафи можна оскаржити за однієї умови

Деякі найбільш спостережливі вітчизняні водії вже вичислили місця, де частіше всього полюють на порушників поліцейські фантоми. Наразі це такі ділянки: автодорога на Конча-Заспу, вулиця Газопровідна (до повороту на Велику Кільцеву), Велика Кільцева дорога (від Мінського проспекту до КП «Пуща-Водиця»), Гостомельське шосе (від КП «Пуща-Водиця» до перехрестя Ірпінь — Буча). Звичайно, не варто розслаблятися і на інших автодорогах, де є можливість добре розігнатися. Адже цілком логічно, що місця патрулювання фантомів будуть регулярно змінюватися.

До речі, це нововведення активно обговорюється водіями в соціальних мережах. Поцікавилися їх думками і ми. Як виявилося, підтримує його менша частина дописувачів. Зокрема, вони дотримуються думки, що законослухняним водіям, які не перевищують швидкість і не порушують інші правила дорожнього руху, боятися фантомів не варто. Але більшість водіїв все ж таки активно критикує поліцейське ноу-хау.

З найбільш слушних і конструктивних зауважень зазначимо те, що водії дорікають на загальний підхід до роботи. Не зовсім логічно просто фіксувати перевищення швидкості. Хіба це профілактика, на якій наголошують в МВС? Адже такий ас, розігнавшись до шаленої швидкості, може не впоратися з керуванням і спричинити серйозне ДТП. Це більше схоже на чергову можливість поповнення бюджету за рахунок водіїв.

Ще один доречний закид — у нас знаки з обмеження швидкості часто встановлені не зовсім коректно. Їх, наприклад, забувають вчасно прибрати після завершення ремонту, окрім цього занадто жорсткі обмеження діють на таких ділянках автодоріг, де їх конструкція та інфраструктура дозволяють цілком безпечно їхати зі значно більшою швидкістю. Тому дописувачі соцмереж зазначають, що коли вже вводити такий масштабний контроль швидкості, то при цьому варто прискіпливіше перевірити ще й доречність розміщення дорожніх знаків.

Ключове ж зауваження стосується законності використання фантомних патрулів. На цьому, до речі, наголошують юристи, які спеціалізуються саме на автомобільній темі. Ось зокрема, що написав відомий правозахисник Володимир Караваєв: «Поліція гордо рапортує про початок сезону з відлову порушників за допомогою фантомів. Цікаво, як при цьому виконуватиметься норма діючого закону про те, що інформація про змонтовану/розміщену фототехніку і відеотехніку, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень повинна бути розміщена на видному місці».

Дійсно, саме така вимога задекларована в статті 40 Закону України «Про Національну поліцію», яка регламентує застосування правоохоронцями різних технічних приладів. Тому у відповідності до чинного законодавства патрульна поліція має право використовувати фантомні патрулі виключно на дорогах, позначених відповідними знаками щодо проведення автоматичної фіксації правопорушень. Контроль і зйомка перевищення швидкості у всіх інших місцях — протиправна. Виходячи з цього твердження, водії, перевищення швидкості котрих були зафіксовані в не позначених знаками місцях, мають можливість оскаржити в судах винесені постанови про накладення штрафу. Це стверджують вітчизняні юристи, зазначаючи також, що при розглядах подібних справ можна буде перевірити і законність сертифікації обладнання фантомів.

МВС готує водіям ще один дорожній сюрприз

До речі, саме фантомне патрулювання передбачене згаданою 40-ю статтею Закону «Про Національну поліцію»: «Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на однострої, у/на службових транспортних засобах, у тому числі без кольорографічних схем, розпізнавальних знаків і написів, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель фото- і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні засоби з виявлення та/або фіксації правопорушень…» Тож сам принцип подібного прихованого патрулювання не викликає зауважень, але практичне використання фантомів обмежене, як ми вже казали.

Але це ще не всі ноу-хау, які МВС збирається використовувати в боротьбі з водіями-лихачами. Антон Геращенко повідомив, що на додачу до стаціонарних камер автофіксації та фантомів наразі готується законопроєкт, який дозволить вимірювати середню швидкість руху автотранспорту на певній ділянці дороги. Замість того, щоб ставити кілька камер на аварійно небезпечній ділянці, достатньо встановити всього дві — на початку і в кінці відрізка. Знаючи, за який час водій подолав цю ділянку, можна легко вирахувати середню швидкість автівки. «Перед камерою можна просто пригальмувати, а тут потрібно буде їхати з дозволеною швидкістю всю певну ділянку автодороги», — зазначив радник міністра.

Як бачимо, часи, коли можна було безкарно гасати дорогами України, все ж відходять у минуле, «всевидяче око» бачитиме порушників, як би вони не ховалися. Як це, до речі, відбувається в переважній більшості європейських країн.

Фото Нацполіціі

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