«У робочому режимі»: міністр оборони Рєзніков заразився коронавірусом

Міністр оборони України Олексій Резніков, який попередив про готовність РФ спровокувати дестабілізацію всередині України, повторно захворів на коронавірус. При цьому він вирішив продовжувати роботу, дотримуючись самоізоляції. Про це він повідомив на Facebook .

«Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі», — повідомив Резніков.

Вперше Резніков хворів у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, напередодні міністр пояснив, як виконуватимуть президентський указ про відміну призову на термінову військову службу з 2024 року. Так, у міністерстві вирішили почати з того, що заклик поки що зберігається, але потенційному військовослужбовцю-строковику можна обрати альтернативу — інтенсивну військову підготовку.

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