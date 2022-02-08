27.83 / 28.07 31.69 / 32.08
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«У робочому режимі»: міністр оборони Рєзніков заразився коронавірусом

22:21 8 лютого 2022
«У робочому режимі»: міністр оборони Рєзніков заразився коронавірусом

Міністр оборони України Олексій Резніков, який попередив про готовність РФ спровокувати дестабілізацію всередині України, повторно захворів на коронавірус. При цьому він вирішив продовжувати роботу, дотримуючись самоізоляції. Про це він повідомив на Facebook .

«Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі», — повідомив Резніков.

Вперше Резніков хворів у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, напередодні міністр пояснив, як виконуватимуть президентський указ про відміну призову на термінову військову службу з 2024 року. Так, у міністерстві вирішили почати з того, що заклик поки що зберігається, але потенційному військовослужбовцю-строковику можна обрати альтернативу — інтенсивну військову підготовку.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

в&#39;ячеслав узелков

Марино, прощавай назавжди? В'ячеслав Узелков заявив, що одружується вдруге

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.