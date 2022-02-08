Обов'язкова вакцинація від коронавірусу: 4578 комунальників вже відсторонили від роботи

З 31 січня 2022 року, коли набули чинності вимоги щодо обов'язкової вакцинації працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, комунальних підприємств, а також установ та організацій, від роботи усунули 7531 працівників цих підприємств та організацій. Таку статистику у Facebook навів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, понад 50% відсторонених (4578 осіб) є працівниками комунальних установ.

Крім того, досі не вакцинувалися 2136 працівників закладів охорони здоров'я (з них відсторонили 216 лікарів та 765 медичних сестер), 1001 працівників господарського персоналу та 154 — адміністративного персоналу.

«Загалом в Україні в закладах охорони здоров'я (комунальних та державних) зараз працює понад 755 тисяч співробітників. Усунено — 2136 працівників, тобто приблизно 0,2%», — констатував Кузін.

Нагадаємо, завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заїка відповів на запитання читачів «ФАКТІВ» про бустерну дозу вакцини, потребу в додатковій вакцинації та про імунізацію дітей.

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