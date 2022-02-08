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Україна

Відразу три області переходять до «червоної» зони з 11 лютого

17:48 8 лютого 2022
Відразу три області переходять до «червоної» зони з 11 лютого

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 8 лютого ухвалили рішення про віднесення до «червоної» пандемічної зони трьох областей — Закарпатської, Хмельницької та Луганської. Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

Рішення набуде чинності з 00.00 11 лютого.

З цього моменту кафе, бари, ресторани, ТРЦ, ринки, спортзали та кінотеатри зможуть працювати лише у випадку, якщо всі працівники та відвідувачі будуть вакциновані або підтвердять свій негативний COVID-статус.

Нагадаємо, наразі до «червоних» регіонів належать Івано-Франківська та Рівненська області. В обох перевищено контрольні показники рівня захворюваності, числа та динаміки госпіталізацій, а також завантаженості лікарень.

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