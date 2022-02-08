Загроза відключення електроенергії: Зеленський відповів Лукашенку

Президент Зеленський різко парирував на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність перекрити постачання електроенергії в Україну у разі початку бойових дій, нагадавши, що із 6 млрд. доларів товарообігу між нашими країнами 4,5 доларів припадає на імпорт товарів із сусідньої країни, тому постраждають якраз білоруси.

«У нас із Білоруссю товарообіг 6 млрд, з яких 1,5 млрд експортує туди Україна, а 4,5 млрд — Білорусь. Коли країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто від цього страждає? Насамперед прості люди. Якщо є бажання у кам'яний вік перейти, можна зробити так, але постраждають, на жаль, люди», — заявив Зеленський на спільному брифінгу з президентом Франції у Києві.

При цьому Зеленський зневажливо назвав Лукашенка «одним товаришем».

Нагадаємо, зараз на території Білорусі тривають масштабні військові навчання за участю величезного контингенту російських військ — до 30 тисяч військових.

Про економічні наслідки можливого вторгнення Росії в Україну читайте у статті «ФАКТІВ» «Що буде з газом, електроенергією та бензином, якщо Росія нападе: думка експерта».

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter