«Фінляндизація», доля Мінських угод, двері в НАТО та 1,2 мільярди євро: про що говорили Зеленський з Макроном

Після переговорів президентів України Володимира Зеленського та Франції Еммануеля Макрона очільники держав дали пресконференцію в Маріїнському палаці.

Однією з тем їхньої зустрічі були Мінські угоди. Еммануель Макрон, зокрема, заявив, що Франція та ФРН, які разом з Україною та РФ входять до «нормандського формату», залишаються посередниками. Він зазначив, що перед візитом до Києва зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним та обговорював питання виконання Мінських угод, додавши, що «Україна до цього також готова».

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Незважаючи на те, що з теми Мінську є чимало дискусій, президент Франції вважає, що угоди свого часу дозволили «зупинити велике кровопролиття» і що за досягнутими домовленостями «треба просуватися». До речі, у четвер, 10 лютого, у Берліні має відбутися засідання політрадників у рамках «нормандського формату».

Президент Франції підтримав територіальну цілісність України та наголосив на «витримці» країни, на кордоні якої Росія сконцентрувала значні сили. Він також розповів, що під час зустрічі з Путіним вдалося досягти певних моментів, які б дозволили знизити ескалацію напруженості. Водночас він сказав, що двері НАТО, як і раніше, залишаються відчиненими — проти розширення Альянсу, зокрема й за рахунок України, активно виступає господар Кремля.

При цьому він, відповідаючи на запитання представників мас-медіа, сказав, що ніколи не використовував термін «фінляндизація» (перетворення країни на нейтральну державу) щодо України, додавши, що підтримує політику відкритих дверей Північноатлантичного альянсу.

Також після переговорів стало відомо, що Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансовій допомоги Україні. Буде реалізовано інфраструктурні проекти. Йдеться про французькі постачання 130 локомотивів на 900 млн євро та 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 млн євро.

Нагадаємо, що на пресконференції Володимир Зеленський відповів на слова Путіна «терпи, моя красуня», погодившись, що Україна таки красуня, а ось щодо путінського «моя» висловив категоричну незгоду.

Фото Офісу президента

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