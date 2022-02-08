«Терпи, моя красуне»: Зеленський відповів Путіну

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського президента Володимира Путіна «терпи, моя красуня», якими той схиляв Україну до «повного виконання» т.зв. «Формули Штайнмайєра».

За словами Зеленського на спільному брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном, єдине, з чим він згоден у цих словах, так це визначення України як красуні.

При цьому український лідер висловив категоричну незгоду зі словом «моя» та наголосив, що Україна — дуже терпляча, і тим самим виявляє мудрість.

«Є речі, з якими не посперечаєшся — Україна справді красуня, з приводу „моя“ — мені здається, це вже перебір… Ви там не сиділи, не відпочивали (Макрону), що президент РФ таке говорить. Україна дуже терпляча, бо це є мудрість. Від нашого терпіння залежить ескалація. Ми захищаємо свою країну», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у мережі вважали брутальний жарт Путіна цитатою з «некрофільської» пісні групи «Красна плєсєнь», і в Кремлі були змушені пояснювати слова свого президента.

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