Поїхав до Житомира за паспортом: нардеп Кузьміних не з'явився на засідання ВАКС щодо обрання йому запобіжного заходу

Впійманий на хабарі народний депутат від «Слуги народу» Сергій Кузьміних не прибув на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За словами захисника, клієнт виїхав до Житомира за своїм паспортом, проте висловив намір взяти участь у засіданні в режимі онлайн-конференції з будівлі Житомирського апеляційного суду.

Водночас захисниця народного обранця заявила, що клопотання про обрання йому запобіжного заходу не можна розглядати через порушення порядку вручення клопотання, повідомляє Інтерфакс-Україна .

Суд оголосив технічну перерву для отримання інформації про можливість проведення відеоконференції з Житомирським апеляційним судом, після чого виніс вердикт — у клопотанні щодо обрання запобіжного заходу народному депутату в режимі відеоконференції з Житомирським апеляційним судом відмовити.

«У задоволенні клопотання захисниці Криворучка щодо проведення засідання у режимі відеоконференції — відмовити. Рішення набирає законної сили з моменту його оголошення та оскарженню не підлягає» , — цитує Укрінформ суддю ВАКС Олега Ткаченка.

Таким чином, Вищий антикорупційний суд знову збереться на засідання у справі Кузьміних о 16.00 8 лютого.

Нагадаємо, Кузьміних можуть призначити арешт із альтернативою застави 49 тисяч гривень. За даними слідства, депутат вимагав у однієї з приватних компаній «відкат» у розмірі 558 тисяч гривень за постачання медобладнання до лікарень Житомирської області.

Фото 1.zt.ua/

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