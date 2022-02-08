Сьогодні ми спостерігаємо, як ЗМІ, зокрема США, Британії, публікують новини, що Росія ось-ось нападе на Україну, та радять частині своїх дипломатів залишити нашу країну. Натомість європейці спокійніше ставляться до ситуації та не бачать потреби в таких кроках. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (у 2015−2019 роках), голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий поділився своїми думками, чому так відбувається.

«Річ у тім, що реагувати на загрози в безпеці можна різними способами. Ті, хто приділяє більше уваги питанням економічної безпеки, як сьогодні Офіс президента та українська влада, заспокоюють всіх навколо задля того, щоб не відвернути інвесторів з України. Вони думають про інвестиції, залишаючи на задньому плані питання безпекових викликів в сенсі просування російських військ на території України чи російського наступу. Це один сценарій», — зазначив Валерій Чалий.

Також дипломат зауважує, що є інший сценарій, притаманніший таким союзникам, як США, Британія: вони хочуть вжити превентивних заходів для підняття ставок з боку Кремля. Тобто відповісти симетрично — також підвищити ставки, зокрема й в інформаційній війні, яка, по суті, вже триває. На думку Валерія Чалого, наразі ця лінія результативніша, ніж применшення загроз і викликів.

«Є велика проблема у тих, хто намагається применшити можливі загрози. Можна опинитись у пастці, якщо раптом такі загрози реалізуються, бо не буде готовності до оборони країни. Краще перестрахуватись та рухатись, враховуючи загрозливіший сценарій, ніж занижувати виклики й виявитись неготовими в разі прийняття в Кремлі рішення про подальшу атаку на Україну», — вважає Валерій Чалий.

На переконання дипломата, сьогодні Україна повинна бути, що називається, на одному боці разом з союзниками і стратегічними партнерами, такими як США та інші країни НАТО, а не давати привід російській стороні використовувати заяви керівництва України у своїх інформаційних цілях. Приміром, як це було зроблено на засіданні Ради Безпеки ООН. Коли росіяни аргументували відсутність російської загрози коментарями української сторони. Це неприпустимо! Шкода, яку таким чином завдає українське керівництво, більша за наявні економічні та фінансові втрати. Їх можна буде компенсувати, зокрема й за рахунок чи у співпраці з партнерами, а неготовність до можливої атаки Росії буде дуже загрозливою для нас всіх.



Водночас Валерій Чалий підкреслює, що йдеться не лише про наступне повномасштабне вторгнення Росії, а й про різні типи атак гібридного характеру. Це, зокрема, кібератаки, підрив стабільності всередині країни, використання енергетичної, геополітичної зброї, інформаційні атаки. Тобто весь комплекс гібридної війни.

«Ще раз скажу: лінія на заспокоєння така ж погана, як і лінія максимальної тривоги, що війна буде незалежно від обставин. Як перша, так і друга лінія — погані. Все ж разом з партнерами треба зробити ціну наступної агресії Росії набагато більшою, ніж ті здобутки, які намалювали собі в Кремлі», — резюмує Валерій Чалий.

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