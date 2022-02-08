27.82 / 28.06 31.68 / 32.06
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Києві відбуваються переговори президентів України та Франції

14:11 8 лютого 2022
Зеленський та Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі у Москві з російським лідером Володимиром Путіним прилетів до Києва.

Як повідомляють в Офісі президента, Еммануела Макрона, який прибув з робочим візитом, зустрів президент України Володимир Зеленський. Вони проводять переговори у Маріїнському палаці.

Після завершення переговорів Володимир Зеленський та Еммануель Макрон проведуть пресконференцію. Днем раніше у Москві французький лідер заявляв, що у Києві він обговорюватиме «нові рішення» для забезпечення безпеки та стабільності на Донбасі, і загалом у європейському регіоні.

А видання The Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомляло, що Макрон і Путін за підсумками зустрічі «уклали угоду». Угода нібито передбачає відмову Росії від «нових військових ініціатив» та початок «широкого діалогу» з приводу розгортання російського військового контингенту, виведення тисяч військовослужбовців із Білорусі після навчань, а також підготовку планів щодо «структурованого діалогу з колективної безпеки». Макрон бачить це як «конкретні гарантії безпеки» для всіх країн регіону, включаючи Росію, Україну та членів ЄС.

Фото Офісу президента

225

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Принци Вільям і Чарльз, Кейт Міддлтон та Камілла

Стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі Каміллі

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

в&#39;ячеслав узелков

Марино, прощавай назавжди? В'ячеслав Узелков заявив, що одружується вдруге

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.