У Києві відбуваються переговори президентів України та Франції

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі у Москві з російським лідером Володимиром Путіним прилетів до Києва.

Як повідомляють в Офісі президента, Еммануела Макрона, який прибув з робочим візитом, зустрів президент України Володимир Зеленський. Вони проводять переговори у Маріїнському палаці.

Вітаю в Україні доброго друга @EmmanuelMacron. Це перший візит Президента Франції до нашої країни за останні 24 роки. Переконань, він буде плодотворним для наших держав, адже й зацікавлені у поглибленні співпраці у безпековій сфері та посиленні економічної взаємодії. pic.twitter.com/ibFCFVa3Ds — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2022

Після завершення переговорів Володимир Зеленський та Еммануель Макрон проведуть пресконференцію. Днем раніше у Москві французький лідер заявляв, що у Києві він обговорюватиме «нові рішення» для забезпечення безпеки та стабільності на Донбасі, і загалом у європейському регіоні.

А видання The Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомляло, що Макрон і Путін за підсумками зустрічі «уклали угоду». Угода нібито передбачає відмову Росії від «нових військових ініціатив» та початок «широкого діалогу» з приводу розгортання російського військового контингенту, виведення тисяч військовослужбовців із Білорусі після навчань, а також підготовку планів щодо «структурованого діалогу з колективної безпеки». Макрон бачить це як «конкретні гарантії безпеки» для всіх країн регіону, включаючи Росію, Україну та членів ЄС.

Фото Офісу президента

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