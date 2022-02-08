Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі
Відома фудблогерка Людмила Борщ пропонує рецепт простого та ситного овочевого салату без майонезу. Для заправки використовуються сметана з гірчицею. На відміну від салату з куркою, готується закуска дуже швидко, якщо в домі є потрібні овочі.
«Якщо гості на порозі, рекомендую приготувати цей чудовий смачний салат. Готується на раз-два», — запевняє блогерка.
Салат овочевий без майонезу
- Пекінська капуста;
- Крабові палички — 250 г;
- Перець болгарський — 1 шт.;
- Цибуля червона — 1 шт.;
- Горошок консервований — 3−4 ст.л.;
- Гірчиця діжонська — 2 ст.л.;
- Сметана.
- Сіль.
Капусту нашаткувати, крабові палички та овочі нарізати. Додати горошок. Посолити, заправити гірчицею та сметаною.
Нагадаємо, раніше Людмила Борщ навчила, як готувати три види салатів із консервованої кукурудзи.238
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