«Їм було важливе перемир'я»: Бурба розповів, як намагався переконати Єрмака не переносити спецоперацію із затримання вагнерівців

Колишній глава Головного управління розвідки (ГУР) Василь Бурба, який раніше розповів про зрив операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, в інтерв'ю виданню «Гордон» вкотре заявив, що команду на її перенесення дав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Була доповідь, за якої я отримав команду від товариша Єрмака про перенесення», — сказав Василь Бурба і додав, що президенту Володимиру Зеленському про спецоперацію регулярно доповідали, і що він був «в курсі». «Це була не просто доповідь, це була санкція після доповіді. І не один раз», — додав він.

Ексначальник ГУР розповів про день, коли почув розпорядження про зміну термінів операції. 23 липня 2020 року він разом із тодішнім заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прибув до Офісу президента після наради у ГУР.

Проте співробітники Управління держохорони, які охороняють президента, тоді їм сказали, що Зеленський зайнятий і не може прийняти їх. Бурба з Баранецьким вирішили почекати на четвертому поверсі, де розташований кабінет президента, проте невдовзі їм сказали спуститися на другий поверх, де розташований кабінет голови ОП.

«Я з Баранецьким спустився. Прийшов Єрмак і нас прийняв. Він був делегований президентом і сказав, що рішення керівництва, рішення Зеленського — треба перенести», — сказав Василь Бурба.

Він зізнався, що спочатку йому було тяжко зрозуміти таке рішення. Разом із Баранецьким вони виклали керівнику ОП свою думку, а Андрій Єрмак — свою, пов'язану з домовленостями про перемир'я на Донбасі. Мовляв, якщо напередодні оголошення режиму тиші щось станеться, то не буде перемир'я.

Василь Бурба згадав, що він досить емоційно відреагував на це, відмовляючись змінювати термін операції. Якоїсь миті Андрій Єрмак, за словами ексначальника ГУР, вийшов з кабінету, а коли повернувся сказав, що спілкувався з Володимиром Зеленським і додав: «Гаразд, нехай перемир'я буде два дні — у понеділок та вівторок, а у середу можете реалізовувати».

Раніше свою думку про те, що означає «вагнергейт» для України та нинішньої влади, «ФАКТАМ» виклав політолог Віктор Бобиренко, керівник експертної групи ГО «Бюро аналізу політики».

Фото з Вікіпедії

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