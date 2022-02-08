«Пекло йде в минуле»: в «Дії» стало можливим змінити прописку і згенерувати довідку про несудимість

У додатку «Дія» з'явилися нові функції. Тепер у смартфоні можна згенерувати довідку про несудимість, а також змінити місце реєстрації проживання. Про це йшлося на Diia Summit 8 лютого.

За словами президента Володимира Зеленського, пекло, пов'язане з оформленням паперових довідок, відходить у минуле. «Сьогодні йде в минуле зміна місця реєстрації. Або зміна прописки, як кажуть у народі. Або пекло, як кажуть ті, хто хоча б раз у житті змінював прописку… Тепер змінити місце реєстрації можна онлайн, за кілька кліків», — заявив глава держави, представляючи нові послуги.

Ще однією вкрай затребуваною послугою було отримання довідки про відсутність судимості. Щорічно її замовляли близько 1 млн. українців, користуючись або сервісними центрами МВС, або через посередників. У Мінцифри обіцяють, що тепер можна буде згенерувати довідку за кілька кліків у додатку «Дія».

Фото pixabay.com

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