Оборонний союз чи міні-НАТО? Дипломат про альянс України, Британії та Польщі

Приїзд прем'єра Великобританії Бориса Джонсона до Києва — це була реакція саме на сьогоднішню ситуацію. Йдеться про допомогу Великобританії Україні у сфері оборони через ескалацію конфлікту російською стороною та скупчення військ на кордонах нашої країни. Вочевидь, саме в такому контексті треба сприймати такі візити, зазначив у ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (у 2015−2019 роках), голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий.

На його думку, це вияв солідарності керівників Британії та Польщі й готовність допомогти навіть летальною зброєю. Така відмінність зустрічей України з Британією та Польщею. Очевидно, ці візити відбулись вчасно.

Стосовно різних форматів альянсів, об'єднань чи союзів, то Валерій Чалий підтримує такі рішення, якщо вони мають стратегічний характер. Особливо за наявності спільних стратегічних цілей, базових цінностей та інтересів, коли, крім заяв та меморандумів, ще є напрацьовані плани, стратегії співробітництва, які несуть конкретний результат. Це все має базуватись, зокрема, й на підтримці громадян і політичній підтримці.

«В принципі, об'єднання України, Великобританії, Польщі назріло та має під собою основу. Це буде не оборонний союз чи міні-НАТО, але відбудеться формалізація того рівня стосунків, інституалізація без підписання якогось договору про нову організацію. Однак зафіксують цей формат. Вважаю, такий формат має перспективу», — зазначив Валерій Чалий.

Для України це важливо в контексті вибудови таких альянсів чи об'єднань з країнами, які більш готові до військово-технічної підтримки України. Тому Валерій Чалий підтримав би таку ідею. Водночас не радив би гнатись за якимось гучними назвами, піаром, а більше говорити про конкретні плани та результати взаємодії.

«Останнім часом у нас такі альянси називають тріо, трикутник тощо, проте варто відійти від цифрових згадок в таких випадках. Якщо до таких союзів приєднаються ще якісь країни, то буде досить некомфортно. Назви тих чи інших об'єднань стають гучними та відомими завдяки результатам їх діяльності, а не навпаки», — резюмував український дипломат.

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