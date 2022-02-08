У списку є населення та ФОП: влада визначилася, кого у першу чергу відключатимуть від газопостачання

Згідно з національним планом дій на випадок кризових ситуацій із забезпеченням газу, споживачі в Україні мають бути розділені на кілька груп — першу з них обмежуватимуть насамперед, п'яту — в останню чергу.

Як пише UBR, перш ніж вводити крайні заходи, мають бути використані всі ринкові механізми виправлення надзвичайної кризової ситуації.

Зазначається, що графік відключення споживачів приймається Міністерством енергетики за рекомендацією «кризового комітету», який спеціально скликається для цієї мети — до його складу мають входити представники самого енергетичного відомства, а також НКРЕКУ, апарату РНБО, ОГТС, «Нафтогазу».

До п'ятої групи, зокрема, мають входити «захищені споживачі», до яких можуть віднести підприємства:

які здійснюють виробництво харчових продуктів, призначених для щоденного споживання населення, харчових продуктів тваринного походження, у т.ч., якщо це пов'язано з переробкою продуктів, що швидко псуються;

забезпечують переробку відходів;

забезпечують роботу закладів охорони здоров'я;

забезпечують функціонування рятувальних служб, правоохоронних органів, пенітенціарної служби, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, водопровідно-каналізаційних господарств, крематоріїв.

У переліку споживачів на відключення від газу по одній з українських областей, який отримав UBR.ua, до першої групи черговості віднесена лише одна компанія у секторі хімічної промисловості, яка споживала у попередньому опалювальному періоді близько 1,5 млн. кубометрів газу у середньому за добу.

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Підприємства другої черги на відключення витрачали у середньому за добу близько 1 до 20 тисяч кубометрів газу. Це, зокрема, аграрні та паливні компанії, підприємства легкої промисловості та машинобудування.

До третьої групи черговості входять споживачі, у яких витрата палива є незначною — серед них фізособи-підприємці із середньоденним споживанням минулого опалювального сезону від 1 куб. м. Також у списку — державні та правоохоронні установи, управління держбанків, церкви.

До четвертої групи разом із лікарнями, школами та навіть теплокомуненерго потрапили побутові споживачі: організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в обласному центрі, населення окремих сел.

В п'яту чергу у газопостачанні обмежать населення селищ міського типу, районних та обласного центру.

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Фото Pixabay

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