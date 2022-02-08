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Зеленський пообіцяв усім вакцинованим пенсіонерам безкоштовні смартфони та пільговий тариф для розмов

12:21 8 лютого 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ще один «бонус» українцям, які зроблять щеплення проти коронавірусу. Якщо зараз усім вакцинованим від 14 років належить тисяча гривень, то незабаром людям у віці 60+ хочуть запропонувати ще й сучасні телефони.

Виступаючи на Diia Summit, президент заявив, що держава забезпечить усіх людей із цієї вікової категорії смартфонами, а також пільговим тарифом.

За його словами, це дозволить людям старшого віку користуватися цифровими послугами, як і молодшим співвітчизникам. Назви нової програми «осмартофонування» українців поки що немає — громадянам пропонують обрати її самостійно.

Програму хочуть запустити навесні цього року. За словами Зеленського, пенсіонери матимуть можливість «впливати на процеси» в Україні. «Це — народовладдя в максимально широкій формі, офлайн та онлайн» , — вважає він.

Нагадаємо, що в уряді планують додати до «Дії» пенсійне посвідчення, яке матиме таку саму силу, як і звичайне.

Фото Офісу президента України

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