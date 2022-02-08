Зеленський пообіцяв усім вакцинованим пенсіонерам безкоштовні смартфони та пільговий тариф для розмов

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ще один «бонус» українцям, які зроблять щеплення проти коронавірусу. Якщо зараз усім вакцинованим від 14 років належить тисяча гривень, то незабаром людям у віці 60+ хочуть запропонувати ще й сучасні телефони.

Виступаючи на Diia Summit, президент заявив, що держава забезпечить усіх людей із цієї вікової категорії смартфонами, а також пільговим тарифом.

За його словами, це дозволить людям старшого віку користуватися цифровими послугами, як і молодшим співвітчизникам. Назви нової програми «осмартофонування» українців поки що немає — громадянам пропонують обрати її самостійно.

Програму хочуть запустити навесні цього року. За словами Зеленського, пенсіонери матимуть можливість «впливати на процеси» в Україні. «Це — народовладдя в максимально широкій формі, офлайн та онлайн» , — вважає він.

Нагадаємо, що в уряді планують додати до «Дії» пенсійне посвідчення, яке матиме таку саму силу, як і звичайне.

Фото Офісу президента України

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