«Квітами не зустрічатимуть»: у Міноборони розповіли, що може зробити РФ замість масштабного вторгнення

Міністр оборони України Олексій Резніков, який раніше заявляв, що в Росії точно проробляють різні плани вторгнення на територію нашої країни у разі ухвалення відповідного політичного рішення, не виключив провокації, найімовірнішою назвавши дестабілізацію.

В ефірі «Свободи слова» на ICTV він зокрема сказав: «Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Тому що у Кремлі мріють, щоб їх тут зустрічали з квітами на вулицях Києва, Одеси, Дніпра… Такого не буде за відкритої масштабної агресії».

Міністр зазначив, що в Україні проробляють різні сценарії у відповідь, підкресливши, що повторення ситуації 2014 року, коли на території нашої країни використовували «зелених чоловічків», у тому числі й для захоплення адмінбудівель, неможливе.

Проте спроби дестабілізації із залученням незадоволених, наприклад, противників вакцинації, людей, які не згодні з політичним та економічним курсом нинішнього керівництва, він не виключив. Більше того, Олексій Рєзніков вважає такий сценарій найімовірнішим. «До нього потрібно готуватися», — додав він.

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Фото із сайту Міноборони України

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