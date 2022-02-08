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«Квітами не зустрічатимуть»: у Міноборони розповіли, що може зробити РФ замість масштабного вторгнення

10:20 8 лютого 2022
Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков, який раніше заявляв, що в Росії точно проробляють різні плани вторгнення на територію нашої країни у разі ухвалення відповідного політичного рішення, не виключив провокації, найімовірнішою назвавши дестабілізацію.

В ефірі «Свободи слова» на ICTV він зокрема сказав: «Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Тому що у Кремлі мріють, щоб їх тут зустрічали з квітами на вулицях Києва, Одеси, Дніпра… Такого не буде за відкритої масштабної агресії».

Міністр зазначив, що в Україні проробляють різні сценарії у відповідь, підкресливши, що повторення ситуації 2014 року, коли на території нашої країни використовували «зелених чоловічків», у тому числі й для захоплення адмінбудівель, неможливе.

Проте спроби дестабілізації із залученням незадоволених, наприклад, противників вакцинації, людей, які не згодні з політичним та економічним курсом нинішнього керівництва, він не виключив. Більше того, Олексій Рєзніков вважає такий сценарій найімовірнішим. «До нього потрібно готуватися», — додав він.

Ексклюзивний матеріал «Нас не злякали у 2014 році, чому ми маємо лякатися тепер?» — командувач Силами тероборони генерал Юрій Галушкін" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту Міноборони України

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