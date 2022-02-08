У «Дію» додадуть пенсійне посвідчення: як пенсіонери зможуть ним користуватися

ПФУ виніс на обговорення проект постанови, якою пропонується додати у «Дію» пенсійне посвідчення, яке матиме таку саму силу, як і звичайне.

Згідно з документом, викладеним на сайті об'єднання профспілок, пенсіонер, який виявить бажання, зможе сформувати документ у додатку. Воно може бути сформоване автоматично, якщо у реєстрі є всі відомості про пенсіонера, у тому числі й його оцифроване фото.

Нагадаємо, що у «Дії» пенсіонери можуть оформити довідку про доходи, яка, зокрема, може знадобитися при зверненні за призначенням субсидії. Для цього потрібно авторизуватися на порталі, вибрати у меню «Послуги», потім — «Пенсії, пільги та допомога», потім — «Довідка про доходи пенсіонера».

Фото Pixabay

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