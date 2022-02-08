Знову різке зростання: в Україні значно побільшало COVID-випадків

Після вихідних днів, коли традиційно фіксується менше випадків ковіду, в Україні знову зафіксовано зростання захворюваності — якщо напередодні кількість хворих була 23 378, то на ранок вівторка, 8 лютого, підтверджено 34 353 COVID-випадків.

За даними МОЗ, серед хворих — 3 095 дітей та 955 медпрацівників.

У лікарні потрапили 2 168 людей, одужали 15 193 хворих. Кількість летальних випадків сягнула 255.

Протягом понеділка, 7 лютого, 63 919 осіб було вакциновано проти COVID-19: першу дозу отримали 19 526 громадян, другу дозу — 28 877 українців. Додаткову та бустерну — 543 та 14 973 громадян відповідно.

Статистика МОЗ

Кількість летальних випадків за весь час пандемії перевищила 100 тисяч — померло 101 647 українців.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня в Україну прибули перші 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір» для лікування коронавірусу. До квітня очікується поставка ще 240 тисяч курсів. Препарат призначається пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого.

Фото Pixabay

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