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Путін заявив про готовність надати Порошенкові політичний притулок у РФ, п'ятий президент відповів

8:47 8 лютого 2022
путін порошенко

Російський президент Володимир Путін заявив, що готовий надати політичний притулок п'ятому президентові України Петру Порошенку. Таку тезу Путін озвучив на прес-конференції з лідером Франції Еммануелем Макроном, коли йшлося про ситуацію в Україні та можливості врегулювання на Донбасі.

Путін згадав свою розмову з Порошенком, коли той обіймав посаду президента України. «Я ж не жартував, коли казав: „Знаєш, прийде ще час, готові надати тобі політичний притулок. З гуманітарних міркувань“. Не тому що (українська) політика нам дуже подобається. Не подобається вона. А з гуманітарних міркувань. Так і знав, що так буде. Як у воду дивився. Ось, будь ласка, тепер він (Порошенко) під слідством», — заявив російський президент.

П'ятий президент України Петро Порошенко з відповіддю не зволікав. За його словами, Україна та українці не потребують російської «турботи». «Володимиру Володимировичу настав час усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І споконвічна російська практика „піклуватися“ про українську політику та політиків вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України», — заявив Порошенко.

Політик ще раз наголосив, що переслідування опозиції в Україні — це подарунок Путіну, а тому краще обійтися без таких презентів: «Переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Наразі це вже підтвердив сам Путін. Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна та зайнятися захистом країни».

Нагадаємо, в Україні проти Порошенка розслідується справа про державну зраду. Вона стосується постачання вугілля з окупованих територій у 2014−2015 роках.

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