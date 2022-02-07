Гороскоп Павла Глоби на 8 лютого: Терези можуть сподіватися на приємний сюрприз від рідних, а у Раків буде вдалий день для угод

Вівторок, 8 лютого 2022 року, буде в цілому хорошим днем, від якого слід очікувати позитивних подій та приємних сюрпризів, вважає астролог Павло Глоба. У той же час експерт радить завтра оточити себе тими людьми, які на сто відсотків заслуговують на довіру, пише slovofraza.

Для Овнів день буде не простим, можливі сварки, з'ясування стосунків, конфлікти через фінансові питання, неприємності з друзями.

Тельцеві день подарує сили для нових звершень, з самого ранку можна буде відчути, що день буде продуктивним.

Близнюкам настав час присвятити день заняттям, які важливі та приносять задоволення, день подарує багато приводів поспілкуватися.

Для Рака прийшов зручний день для угод, для презентації нових проектів, для корисних робочих пропозицій.

Лева чекає зустріч із цікавими особистостями, близьке оточення також не буде проти поспілкуватися особисто.

Дівам астролог обіцяє суперечливий день: хотітиметься романтики, а займатися доведеться справами, що не терплять зволікання.

Терези можуть отримати приємний подарунок від рідних. Варто подякувати їм за доставлену радість.

Скорпіону зірки радять присвятити день саморозвитку. Нинішній перепочинок — це час для корисних книг.

Стрільцям варто стежити за тим, що й кому доводиться говорити. Є ризик образити близьких, наробити дурниць.

У Козерога буде неспокійний день. Можливі конфлікти на роботі та вдома.

Водолію астролог радить зважитися зробити щось нове, не боятися кардинальних змін.

Рибам день подарує привід задуматися про життя, про майбутнє, про скоєні вчинки та пріоритети.

Фото pixabay.com

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