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В Україні скоротили термін самоізоляції для COVID-хворих: коли можна проводити повторне тестування

21:39 7 лютого 2022
самоізоляція коронавірус

В Україні змінили тривалість лікування та самоізоляції хворих на COVID-19. Раніше пацієнтові робили ПЛР-тест, щоб підтвердити діагноз, а на повторне тестування направляли не раніше ніж через 10 днів. Тепер вирішено, що чекати так довго недоцільно, другий ПЛР-тест робитимуть за п'ять днів. Про це повідомляє МОЗ.

Змінилися й правила самоізоляції. Якщо з моменту появи симптомів або з дати отримання позитивного тесту минуло п'ять днів, то самоізоляцію можна завершувати. Звичайно, все це в тому випадку, якщо більше не спостерігається симптомів хвороби.

Також внесено зміни до правил відстеження контактів хворих. У «червоній» зоні відстежуватимуть лише «контакти високого ризику». До таких належать члени сім'ї інфікованого, контактні особи, вразливі за станом здоров'я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях, таких як лікарні, пансіонати та будинки для людей похилого віку, інтернати, інші установи довгострокового догляду.

Нагадаємо, Україна вирішила закупити ліки для лікування коронавірусу. 6 лютого прибули перші 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір».

Фото pixabay.com

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