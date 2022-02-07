На Донбасі поранено українського воїна: окупанти тричі порушили режим припинення вогню

З початку доби 7 лютого окупанти на Донбасі тричі відкривали вогонь по позиціях української армії. Поранено бійця сил ООС. Про це повідомив пресс-центр операції Об'єднаних сил.

За добу російсько-окупаційні війська двічі застосовували стрілецьку зброю біля селища Піски, а також обстрілювали позиції біля Південного.

Один із українських військовослужбовців був поранений. Наразі боєць у шпиталі, стан здоров'я лікарі оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, 5 лютого російсько-окупаційні війська поранили двох бійців ЗСУ та скинули з безпілотника гранатометні постріли на будівлю школи у Павлополі Донецької області.

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