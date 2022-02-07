Аналог угоди щодо Судет: Іларіонов розповів, як Путін може захопити всю Україну без бойових дій

Колишній радник президента Росії з економічної політики, експерт Українського інституту майбутнього Андрій Іларіонов неодноразово заявляв, що виконувати Україну Мінські угоди змушують Росія та США.

Вкотре він виклав думку на телеканалі «Україна 24», заявивши, що реалізація Мінська може призвести до втрати суверенітету нашою країною. За його словами, це може статися через сепаратистів на сході.

Іларіонов стверджує, що Мінські угоди — аналог угоди щодо Судет, так звана «Мюнхенська змова» 1938 року. Тоді на президента Чехословаччини тиснули, зокрема, й загрозою війною.

«Велика війна можлива після того, як суверенітет України буде зданий за допомогою Мінських угод. Щоб не допустити великої війни, треба не допустити здійснення Мінських угод. Путін для себе вирішив, що поки він перебуває у Кремлі, він не відмовиться від встановлення контролю над Україною», — заявив Іларіонов.

Ексклюзивне інтерв'ю з російським політиком, чия газета першою в РФ опублікувала матеріал про псковських десантників, які загинули на Донбасі «Загострення ситуації до межі війни виглядає плановим, — Лев Шлосберг» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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