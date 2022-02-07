«Маски не залишаться назавжди»: у МОЗ розповіли, коли чекати скасування маскового режиму

До 2023 року в Україні найімовірніше не скасують масковий режим, але в будь-якому випадку маски не залишаться назавжди. Якщо COVID-19 стане ендемічним захворюванням, тобто обмеженим окремими регіонами, то носіння масок стане рекомендаційним, але не обов'язковим. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю «Фокусу».

Якщо йдеться про ендемічність коронавірусної хвороби, то зобов'язання використовувати маску в закритих приміщеннях можуть бути скасовані. Але… в умовах накопичення людей [маски] добре захищають від вірусних інфекцій. Тому я думаю, що така загальна рекомендація залишиться, хоча вже без жодної адміністративної відповідальності за її невиконання", — пояснив Кузін.

Головний державний санітарний лікар вважає малоймовірним, що до кінця 2022 року вдасться скасувати масковий режим, але правила у будь-якому разі змінюватимуться. «За два роки життя з ковідом карантинні вимоги змінювалися. Якщо раніше були досить жорсткі заходи абсолютно для всіх, то зараз за рахунок вакцинації ми маємо можливість створити епідемічно безпечні об'єкти. Така модифікація триватиме», — сподівається представник МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ спрогнозували, що пік нової хвилі коронавірусу в Україні очікується в середині лютого.

Фото pixabay.com

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