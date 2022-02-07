Бойовикам ввижаються на Донбасі «найманці з Польщі»: Україна спростувала

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки відреагували на фейкові заяви щодо участі військовослужбовців із країн НАТО у бойових діях на сході України.

«Центр стратегічних комунікацій нагадує, що на території України представники країн НАТО виступають лише як інструктори. І вони перебувають у навчальних центрах. Тому жодних „польських (американських та ін.) найманців“ в Україні немає. За Україну воюють лише українці, а не найманці» , — йдеться у коментарі .

Фото Центру стратегічних комунікацій

Нагадаємо, що днями російсько-окупаційні війська скинули з безпілотників вибухи ВОГ на Павлопіль. Гранати, зокрема, поцілили у будівлю старої школи.

Фото зі сторінки Операції Об'єднаних сил у соціальних мережах

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