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НАБУ затримало нардепа Кузьміних (фото)

13:12 7 лютого 2022
затримання

Народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних, якого розшукувало НАБУ, близько години тому затримали у Бюро, куди він прийшов з адвокатом.

«Детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від „Слуги народу“ Сергія Кузьміних. Він після ігнорування повісток та оголошення у розшук вирішив прийти до НАБУ з адвокатом, де його, власне, і затримали», — йдеться у повідомленні.

Кузьміних повинні вручити особисто повідомлення про підозру та клопотання про застосування запобіжного заходу.

Спочатку детективи НАБУ та прокурори САП мали намір просити суд про запобіжний захід у вигляді застави, оскільки злочин, в якому його звинувачують, не є тяжким або особливо тяжким.

Після того, як Кузьміних став переховуватися, НАБУ проситиме взяття під варту з альтернативою застави.

Дві години тому адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко повідомила у соцмережі, що їде до Бюро, щоб дізнатися, чи розшукують її підзахисного. Вона зазначає, що офіційні документи від правоохоронних органів не отримувала.

Нагадаємо, Кузьміних упіймали на хабарі 28 січня 2022 року. 31 січня генпрокурорка підписала йому повідомлення про підозру, яку одразу не могли вручити. Нардепа оголосили у розшук.

Сам Сергій Кузьміних заявив, що він не ховається і дізнався що його розшукують з інтернету.

Фото nabu.gov.ua/

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