27.90 / 28.15 31.81 / 32.21
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українці з бустерним щепленням не завжди можуть отримати COVID-сертифікат: в чому причина

11:56 7 лютого 2022
Вакцина та шприц

Після початку чергового етапу кампанії з вакцинації бустеною дозою, в МОЗ визнали, що частина питань із завантаженням COVID-сертифікатів пов'язана з неправильно внесеними даними про щеплення до електронної системи охорони здоров'я.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, у МОЗ розробили відповідну інструкцію для медпрацівників, однак, можливо, «не всім установам ця інформація надійшла або не всі лікарі встигли ознайомитися з нею».

Заступниця міністра наголосила, що для правильно сформованого COVID-сертифікату на підставі бустерної дози потрібно, щоб до ЕСОЗ було коректно внесено такі дані:

  • кількість та порядковий номер вакцини вказується: «1/1»;
  • причина вакцинації: «щеплення за станом здоров'я (планово)»;
  • етап вакцинації: «Бустерна доза».

Марія Карчевич порадила українцям, які зробили бустерну вакцинацію, врахувати цю інформацію, щоб мати змогу разом із лікарем звірити коректність введення даних після щеплення.

Ексклюзивний матеріал «Вакцинація від COVID-19 дітей віком до 12 років та бустерна доза за 28 днів після перших двох щеплень: що у МОЗ радять українцям» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

котлети

«Незаслужено забутий» рецепт котлет з цибулі: подавали навіть до святкового столу

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.