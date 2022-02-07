Українці з бустерним щепленням не завжди можуть отримати COVID-сертифікат: в чому причина

Після початку чергового етапу кампанії з вакцинації бустеною дозою, в МОЗ визнали, що частина питань із завантаженням COVID-сертифікатів пов'язана з неправильно внесеними даними про щеплення до електронної системи охорони здоров'я.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Марії Карчевич, у МОЗ розробили відповідну інструкцію для медпрацівників, однак, можливо, «не всім установам ця інформація надійшла або не всі лікарі встигли ознайомитися з нею».

Заступниця міністра наголосила, що для правильно сформованого COVID-сертифікату на підставі бустерної дози потрібно, щоб до ЕСОЗ було коректно внесено такі дані:

кількість та порядковий номер вакцини вказується: «1/1»;

причина вакцинації: «щеплення за станом здоров'я (планово)»;

етап вакцинації: «Бустерна доза».

Марія Карчевич порадила українцям, які зробили бустерну вакцинацію, врахувати цю інформацію, щоб мати змогу разом із лікарем звірити коректність введення даних після щеплення.

Ексклюзивний матеріал «Вакцинація від COVID-19 дітей віком до 12 років та бустерна доза за 28 днів після перших двох щеплень: що у МОЗ радять українцям» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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