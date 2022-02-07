Тисячу за вакцинацію з 7 лютого можуть отримати й підлітки: як скористатися та на що витратити

З понеділка, 7 лютого, тисячу за вакцинацію проти коронавірусу можуть отримувати й підлітки віком від 14 років.

Про це повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який заявив, що на сьогоднішній день у рамках програми е-Підтримка було використано 2,5 млрд гривень.

Скористатися тисячею за вакцинацію можуть підлітки, які мають «зелений» сертифікат у «Дії». Для цього потрібно відкрити спеціальну картку в банку, що бере участь у програмі, та встановити програму на смартфон. Далі слід авторизуватися, вибрати у меню «Послуги», «еПідтримка» та «Отримати допомогу».

Гроші можна витратити на квитки у кінотеатри та театри, на залізничні та авіаційні маршрути в межах України. Також тисячу за вакцинацію можна використати, купуючи квитки на концерти, у музеї та на виставки, на книги, освітні курси, спортивні та канцтовари, на друковані газети чи журнали.

Раніше в «ПриватБанку» заявили про початок оформлення спеціальних карток, на які підлітки можуть отримати тисячу за вакцинацію проти ковіду.

Деяким категоріям українців, зокрема, людям віком 60+ та людям з інвалідністю І та ІІ групи дозволили витрачати «ковідну» тисячу на купівлю ліків.

Фото із сайту НБУ

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