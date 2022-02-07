У Криворізькій міськраді обшуки: що відомо (відео)

У Кривому Розі, мера якого Костянтина Павлова знайшли застреленим влітку минулого року, у міськраді триває обшук — співробітники ДБР проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження щодо службової недбалості посадових осіб, яка призвела до втрати бюджетом майже 700 млн гривень навесні 2021 року.

«Слідчі ДБР встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок. Через неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами міськради, на користь бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень», — повідомили у Держбюро розслідувань .

Наразі слідчі вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію. Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, що після смерті Костянтина Павлова було ще кілька смертей його родичів. Так, у жовтні 2021 року не стало його брата — Андрія Павлова. У поліції заявили, що причиною смерті стала «токсична дія спиртів, випадкове отруєння алкоголем». А невдовзі двоюрідного брата мера Бориса знайшли повішеним. Його громадянська дружина розповіла, що таке рішення він ухвалив після того, як лікарі відмовили в операції на кишечнику через супутнє захворювання — туберкульоз.

Фото із сайту ГБР

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter