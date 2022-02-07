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«Три дні інтенсивної терапії»: голова ОП Єрмак одужав від коронавірусу

10:47 7 лютого 2022
Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що одужав від коронавірусу.

«Отримав негативний тест і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоби підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це з огляду на те, що я був вакцинований. Усіх закликаю вакцинуватися. Це дуже допомагає. Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше. Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!» — повідомив він у Facebook.

Це говорить про те, що зустріч радників глав країн «нормандської четвірки» не переноситимуть.

Нагадаємо, два тижні тому у Парижі радники лідерів держав «нормандської четвірки» підписали комюніке, в якому сторони домовилися реанімувати «нормандський формат» і продовжувати переговорний процес, провести аудит мінських домовленостей, дотримуватися угоди про перемир'я від 2020 року.

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