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Події

У справі Трухіна ДБР викликало патрульного поліцейського: що відомо

10:42 7 лютого 2022
Слідчий ДБР

У Держбюро розслідувань, де раніше заявили, що не бачили відеозапису патрульного після ДТП за участю «слуги народу» Олександра Трухіна, викликали на допит поліцейського Сергія Петрика.

Перед допитом патрульний поспілкувався із журналістами — відео публікує Pavlovsky News. Сергій Петрик, зокрема, розповів, що після робочого дня патрульний здає камеру і більше не має доступу до відео, яке вона фіксувала. За його словами, про ДТП, в якому фігурував «слуга народу», він не доповідав міністру внутрішніх справ Денису Монастирському — патрульний поінформував про це своє керівництво, яке вже мало доповідати «нагору». Сергій Петрик також розповів журналістам, що сумку зі «150 «шоколадками» він не бачив і не знає, про яку валюту йдеться.

За даними журналістів, патрульного викликали на допит як свідка, а не для того, щоб повідомити йому про підозру. Більш того, як запевняють у ДБР, цього не збираються робити. Як передає «Україна 24», про це заявила речниця Держбюро розслідувань Ольга Чиканова.

 

Нагадаємо, що відео з камери патрульного до мережі виклали журналісти-розслідувачі — на ньому «слуга народу» просить поліцейських відпустити його «в ліс» і обіцяє «віддячити».

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва стверджувала, що керівництво МВС було в курсі ситуації з Олександром Трухіним, якого «покривали».

Фото зі сторінки ГБР у соціальних мережах

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