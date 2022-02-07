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Україна

Помер колишній нардеп Борис Дейч

10:10 7 лютого 2022
Борис Дейч

У Москві помер колишній голова кримського парламенту і народний депутат України кількох скликань Борис Дейч, який у 2014 році підтримав окупацію українського півострова і потрапив до «Чистилища» сайту «Миротворець».

Як повідомляє видання «Аргументи тижня. Крим», 84-річний Борис Дейч помер вранці у понеділок, 7 лютого, в одній із клінік, куди його доставили після погіршення стану у зв'язку з ковідом.

У 2013 році Борис Дейч став Героєм України — згідно з окремим указом Віктора Януковича, який втік у 2014 році до Росії.

Раніше повідомлялося про смерть російського сценариста та режисера Віктора Мережка, який підтримав путінську агресію в Криму. Він також помер невдовзі після захворювання на COVID-19.

Фото з Вікіпедії

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