Держатестацію для українських школярів у 2022 році просять скасувати: у чому причина

В Україні виступили з ініціативою скасувати державну атестацію-2022 для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів.



Відповідна петиція з'явилася вже на сайті електронних петицій. Дата її реєстрації 31 січня 2022 року.



Автор просить скасувати атестацію у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційного навчання в областях, що у «червоних» зонах.

Він вважає, що учням через дистанційне навчання важко засвоїти шкільну програму та складно готуватися до іспиту.

У минулому та позаминулому роках через епідемію коронавірусу в школах України вже скасовували державну підсумкову атестацію.

Нагадаємо, в Україні продовжується реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. На основне тестування можна записатися до 9 березня. Реєстрація на додаткову сесію — з 5 по 17 травня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter