Трохи попустило: в Україні різко скоротилася кількість хворих на коронавірус за добу

Минулої доби, 5 лютого, в Україні діагностували ще близько 28 тисяч нових випадків інфікування COVID-19 в Україні (добою раніше — 42 533). Такі дані МОЗ наводить на офіційних Інтернет-ресурсах.

Також 5 лютого було зафіксовано 109 смертей пацієнтів, а 6089 пацієнтів — одужали.

Серед нових інфікованих — 2597 дітей та 431 медичний працівник.

Таким чином, з початку пандемії в Україні захворіло 4,284 млн осіб, з них одужало — 3,676 млн, а понад 101 тисяч громадян врятувати не вдалося.

Вакцинувалися за добу 5 лютого 34 305 осіб, з них першу дозу отримали 10 182, другу — 14 188, додаткову — 206, бустерну — 9 729 осіб. Усього з початку вакцинальної кампанії імунізацію пройшла 15 452 741 особа.

Нагадаємо, в МОЗ оптмістично прогнозують, що в 2022 році пандемію COVID-19 може бути переможено. За словами міністра Віктора Ляшка, цьому сприяють кілька факторів, серед яких — доступність вакцин, поява препаратів прямої противірусної дії та зниження агресивності штаму.

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