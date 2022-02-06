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«Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні»: Зеленський напівнатяками привітав дружину з днем народження

9:49 6 лютого 2022
&laquo;Скільки всього хочеться сказати&hellip; але ми&nbsp;тут не&nbsp;одні&raquo;: Зеленський напівнатяками привітав дружину з&nbsp;днем народження

Президент Володимир Зеленський поділився з українцями радістю — він святкує 44-річчя дружини, першої леді Олени Зеленської. З цього приводу він згадав творче минуле і присвятив їй майже оду.

Привітання опубліковане на президентських інтернет-ресурсах.

«Моє кохання! У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш: Я тебе… Ну дуже… Я без тебе… Ну ніяк…», — щиро зізнався він, проілюструвавши пост ліричним фото дружини.

В коментарях користувачі мережі приєдналися до привітань, відзначивши також той факт, що після стількох років подружнього життя і зайнятість між Зеленськими залишилися щирі романтичні почуття.

Олена Зеленська (до шлюбу — Кияшко) народилася у Кривому Розі, вони з майбутнім чоловіком вчилися у паралельних класах криворізької гімназії № 95, але спілкуватися почали вже студентами — Олена вчилася на будівельному факультеті, Зеленський здобував юридичну освіту. Побралися вони у 2003 році, перед цим зустрічалися 8 років. Нині подружжя виховує двох дітей: 8-річного Кирила та 16-річну Олександру.

Зараз Зеленська курує реформу шкільного харчування і підтримує ініціативи з облаштування безбар'єрного простору для громадян з особливими потребами, а також започаткувала програму аудіо-гідів українською в найбільших музеях світу.

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