«Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні»: Зеленський напівнатяками привітав дружину з днем народження

Президент Володимир Зеленський поділився з українцями радістю — він святкує 44-річчя дружини, першої леді Олени Зеленської. З цього приводу він згадав творче минуле і присвятив їй майже оду.

Привітання опубліковане на президентських інтернет-ресурсах.

«Моє кохання! У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш: Я тебе… Ну дуже… Я без тебе… Ну ніяк…», — щиро зізнався він, проілюструвавши пост ліричним фото дружини.

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