Бойовики атакували з безпілотників школу у Павлополі: штаб ООС показав наслідки

На Донбасі минулої доби, 5 лютого, російсько-окупаційні війська вчинили злочин проти людяності, скинувши з безпілотника гранатометні постріли на будівлю школи у Павлополі (Донецька область). Також було поранено двох бійців Операції об'єднаних сил. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.

Факт обстрілу школи (у будівлі було пробито дах) встановила і задокументувала спостережна група української сторони СЦКК з передачею матеріалів до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Опубліковані фото наслідків ворожої атаки.

Вогонь зі стрілецької зброї найманці вікривали у бік Пісків, а в районі Пищевика і Березового були задіяні також автоматичні станкові гранатометіи, ручні протитанкові гранатомети. Саме під час обстрілу Березового окупанти поранили двох українських захисників. На щастя, нині обоє перебувають в лікувальних закладах, а їх стан оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, що в США не виключають можливість повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, яке може початися 15 лютого.

Фото скрін відео YouTube

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