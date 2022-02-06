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На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

7:54 6 лютого 2022
На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії

У США вважають, що повномасштабне вторгнення російських військ до України може статися 15 лютого. Нібито на той час земля досить промерзне для пересування техніки, і сталі морози збережуться до кінця березня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела у керівництві США. За їхніми даними, на сьогодні російська армія сконцентрувала на кордонах 70% військ, які знадобляться для проведення повномасштабного військового вторгнення в Україну. Зокрема, за останні два тижні кількість тактичних батальйонних груп на кордонах України зросла з 60 до 84, а ще 14 груп наразі висуваються до кордону.

Таке скупчення військ, зокрема поблизу північних кордонів України, дозволяє Москві розраховувати на захоплення Києва протягом кількох днів.

Також джерела видання оцінили можливі жертви ескалації. За їхніми даними, Україна втратить від 5 до 25 тисяч військових, тоді як Росія — від 3 до 10 тисяч. Число загиблих мирних жителів може становити від 25 до 50 тисяч.

Нагадаємо, раніше німецька Bild повідомила, що план російського вторгнення в Україну включає блокаду великих міст та активізацію розміщених у них агентурних осередків. Надалі окупанти мають намір створити маріонетковий уряд, а українських активістів відправити до концентраційних таборів.

У той же час агентство Bloomberg близько опівночі 4 лютого повідомило вже про початок вторгнення Росії в Україну. Скандальний матеріал було видалено через 40 хвилин.

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