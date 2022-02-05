У Харкові пройшов патріотичний «Марш Єдності» під гаслом «Одна єдина соборна Україна»

У суботу, 5 лютого, понад 5 тисяч харків'ян взяли участь у «Марші Єдності», що пройшов у центрі міста. До нього приєдналося п'ять тисяч людей, повідомляє Суспільне .

Учасники розгорнули величезний жовто-синій прапор, а менші національні та червоно-чорні полотнища несли в колоні, попереду ж йшли активісти з банером «Харків — це Україна».

Також харків'яни тримали плакати «Стоп російської агресії».

Маршрут колони проходив центральною вулицею міста Сумської до площі Свободи.

У мережі з'явилися фото та відео ходи.

До речі, 4 лютого суд відмовив Харківській міській раді, яка вимагала заборонити проведення Маршу у зв'язку з пандемічною небезпекою.

Раніше президент Зеленський не виключив, що Путін може розпочати вторгнення в Україну із захоплення Харкова.

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