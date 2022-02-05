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Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

19:52 5 лютого 2022
Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Податкові органи починають перевіряти інформацію про покупців нерухомості. Відповідний спільний наказ міністерств юстиції та фінансів набув чинності 5 лютого, повідомляє Дебет-Кредит.

Запити до податкових органів нотаріуси та державні реєстратори формуватимуть на етапі прийняття заяв про реєстрацію нерухомості. У запиті буде міститися інформація про ПІБ суб'єкта подання запиту та фізособи, щодо якої формується запит. Також там буде вказано індивідуальний номер платника податків чи номер паспорта.

У свою чергу податкова звірятиме дані про фізособу з даними у Державному реєстрі фізосіб-платників податків, а також у Реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року продаж першого об'єкта за рік не оподатковується, з продажу другого потрібно заплатити 5% від доходу. З третього та наступних проданих об'єктів потрібно сплатити податок у 18% від різниці між ціною продажу та ціною, за якою продавець цю нерухомість придбав.

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