«Ми єдині»: Блінкен, Джонсон та низка інших політиків опублікували відеоролик на підтримку України

Країни Заходу підтримують Україну на тлі загроз російського військового вторгнення. Київ чи щодня відвідують перші особи іноземних держав, причому деякі з них не обмежуються переговорами з керівництвом України, а намагаються підтримати весь український народ.

Так, мотивуючі відеоролики за підсумками візиту до Києва записали прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та держсекретар США Ентоні Блінкен.

В американському ролику перераховані країни-союзниці України та наводяться цитати світових політиків на підтримку України.

«Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені», — написав Блінкен у коментарі до відео.

United States, наші allies, і наші партнери stand united with Ukraine. Втім, ми urge Russia до de-escalate і resolve це зайняття diplomatically. територіальна integrity і свідомість з Україною повинні бути похищені. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

У свою чергу Джонсон адресував відео також британцям, розповівши їм про загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну та кроки уряду Британії щодо стримування дій Кремля.

"Кордонам України загрожують близько 125 000 російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося у 2014 році" , - заявив британський прем'єр.

Ми бачимо чотириквадри за українськими людьми і для свідомості і територіальної integrity України.



pic.twitter.com/fnWli2qg3Y - Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2022

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про створення «нового малого альянсу Україна — Польща — Великобританія».

Фото Офісу президента України

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter