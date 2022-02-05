27.99 / 28.24 31.90 / 32.34
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Ми єдині»: Блінкен, Джонсон та низка інших політиків опублікували відеоролик на підтримку України

17:43 5 лютого 2022
«Ми єдині»: Блінкен, Джонсон та низка інших політиків опублікували відеоролик на підтримку України

Країни Заходу підтримують Україну на тлі загроз російського військового вторгнення. Київ чи щодня відвідують перші особи іноземних держав, причому деякі з них не обмежуються переговорами з керівництвом України, а намагаються підтримати весь український народ.

Так, мотивуючі відеоролики за підсумками візиту до Києва записали прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та держсекретар США Ентоні Блінкен.

В американському ролику перераховані країни-союзниці України та наводяться цитати світових політиків на підтримку України.

«Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені», — написав Блінкен у коментарі до відео.

 

У свою чергу Джонсон адресував відео також британцям, розповівши їм про загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну та кроки уряду Британії щодо стримування дій Кремля.

"Кордонам України загрожують близько 125 000 російських військових, і існує цілком реальна перспектива швидкого та раптового нападу, вторгнення на ще більшу українську територію, ніж це сталося у 2014 році" , - заявив британський прем'єр.

 

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про створення «нового малого альянсу Україна — Польща — Великобританія».

Фото Офісу президента України

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

картопля

«Смакуючий» перекус нашвидкуруч від Людмили Борщ: спробувавши його, «чоловік вас просто зацілує»

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Руслан Малиновський із дружиною Роксаною

«На нас ставлять досліди»: дружина Малиновського «розкрила» плани китайців щодо знищення людства

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.