На Донбасі поранено українського військового: бойовики порушили домовленості про припинення вогню

Російські найманці на Донбасі 5 лютого знову порушили режим припинення вогню, поранивши бійця. Як повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил, інцидент стався близько 11:00 в районі населеного пункту Пищевик Донецької області.

Там укріплення Сил ООС були обстріляні зі стрілецької зброї.

Пораненого військовослужбовця було доставлено до лікувального закладу, стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

А тим часом Росія готує ґрунт для вторгнення в Україну — у Telegram-каналах, афілійованих з російськими спецслужбами, поширюється інформація про нібито радіоактивну саморобну бомбу, яку використовуватиме «Національний корпус» на території Росії після початку бойових дій. Також у США розповіли про російський сценарій вторгнення в Україну, в якому для створення картинки вторгнення української армії в РФ планувалося задіяти професійних акторів.

Фото facebook.com/pressjfo.news

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