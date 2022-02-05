Блокада міст, «рада» з маріонеток та концтабори для активістів: ЗМІ дізналися про плани Путіна щодо окупації України

Західні ЗМІ продовжують писати про можливе вторгнення російських військ в Україну. План вторгнення в Україну включає блокаду великих міст та активізацію розміщених у них агентурних осередків. Надалі окупанти мають намір створити маріонетковий уряд, а українських активістів відправити до концентраційних таборів, пише Bild.

Так, згідно з планом, отриманим від служби іноземної розвідки, російська армія планує взяти в блокаду великі міста країни після знищення українських сил у польових умовах.

Згодом у містах будуть активізовані вже завезені агентурні осередки та лояльні до Путіна політики і, крім того, «агенти спецслужб проникнуть до міст». Перед ними стоятиме завдання «встановити у містах проросійське керівництво», яке потім «домовилося б про капітуляцію і передачу» російським окупантам.

Надалі російські спецслужби мають «захопити стратегічні об'єкти, усунути загрози, завербувати бажаючих співпрацювати та встановити нове керівництво в захоплених містах».

Згідно зі звітом розвідки, ця практика використовуватиметься у ключових містах країни доти, доки всі мегаполіси України «мирним шляхом» не перейдуть під контроль Росії.

Після того, як усі великі міста країни капітулують і опиняться під контролем Росії, путінський режим планує створити фіктивний парламент, так звану «Народну раду».

Він має замінити чинну Верховну раду, а потім оголосити її недійсною. Спецслужба робить висновок, що «ця Народна рада стане маріонетковим законодавчим органом України з так званих представників, які раніше були відібрані російськими спецслужбами».

З «Народної ради» виникне маріонетковий проросійський «уряд», який керуватиме країною у повній залежності від Росії. На думку спецслужб, ці «бюрократичні маневри» нададуть перевороту російських окупантів «видимість демократії та права».

Такі дії супроводжуватимуться масованими пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські «експерти» та політики виправдовуватимуть вторгнення Росії та захоплення України, а кампанія брехні сформулює передбачувані причини війни та подальшої «русифікації».

Секретна служба впевнена, що тоді найтемніша частина плану Путіна буде приведена в дію. Тому що новий маріонетковий уряд матиме лише одне завдання: зломити опір мільйонів українців російській окупації.

У секретному звіті сказано буквально: «Завданням цього органу буде оголосити надзвичайний стан та реалізувати план Росії щодо створення таборів, у яких будуть відсортовані ті українці, які виявлять незговірливість».

Далі у повідомленні йдеться, що «табори для утримання проукраїнських активістів» вже плануються та складаються списки тих, хто буде ув'язнений у табори.

Решта населення буде пригнічена і тероризована масовим використанням російських та нещодавно створених проросійських спецслужб доти, доки опір російським окупантам не буде зламано.

Федеральна служба безпеки Росії наразі готує проросійські групи для розгортання в Україні. Президент Росії Володимир Путін поставив перед нею завдання «вербувати українських політиків та усувати супротивників Кремля».

Перед новоствореною «поліцейською державою» в Україні буде поставлено завдання «створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії». Таким чином, метою Путіна є «союзна держава», що складається з сьогоднішніх України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі, та центральним управлінням із Москви.

За даними спецслужби, вторгнення може початися вже «у лютому, але не пізніше березня», «якщо Путін не передумає».

Як писали «ФАКТИ», Міноборони України називає малоймовірними бомбардування Києва та інших українських міст у разі вторгнення Росії.

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