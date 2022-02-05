27.99 / 28.24 31.90 / 32.35
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2022: за які предмети майбутнім абітурієнтам доведеться доплатити

13:13 5 лютого 2022
тест

В Україні продовжується реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). На основне випробування можна записатися до 9 березня. На додаткову сесію реєструватимуть із 5 по 17 травня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

УЦОЯО опублікував відеоінструкцію, як випускникам правильно вибрати предмети для проходження тестування та заповнити анкету-заявку.

Цього року основне тестування розпочнеться з тесту з фізики 23 травня. Останнім випускники писатимуть тест із біології 17 червня. Результати буде підбито до 30 червня 2022 року включно.

У 2022 році кількість предметів, які безкоштовно може складати випускник, обмежена п'ятьма. Шостий, сьомий та наступні предмети доведеться здавати за власні кошти. Вартість проходження тестування з додаткових предметів складає 354 грн за кожен. Винятком є іноземна мова. Скласти її як додатковий предмет коштуватиме 789 гривень.

Нагадаємо, для отримання документа про повну загальну освіту потрібно обов'язково здати чотири предмети, у тому числі «Українську мову» та «Математику стандарт», третій предмет обирається між «Історією України» та іноземною мовою. Четвертий предмет випускник обирає самостійно.

Фото pixabay.com

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

картопля

«Смакуючий» перекус нашвидкуруч від Людмили Борщ: спробувавши його, «чоловік вас просто зацілує»

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

вона сум та константин меладзе

Зрада чоловіка стала справжнім ударом: перша дружина Костянтина Меладзе розповіла про розлучення з композитором

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.