В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2022: за які предмети майбутнім абітурієнтам доведеться доплатити

В Україні продовжується реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). На основне випробування можна записатися до 9 березня. На додаткову сесію реєструватимуть із 5 по 17 травня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

УЦОЯО опублікував відеоінструкцію, як випускникам правильно вибрати предмети для проходження тестування та заповнити анкету-заявку.

Цього року основне тестування розпочнеться з тесту з фізики 23 травня. Останнім випускники писатимуть тест із біології 17 червня. Результати буде підбито до 30 червня 2022 року включно.

У 2022 році кількість предметів, які безкоштовно може складати випускник, обмежена п'ятьма. Шостий, сьомий та наступні предмети доведеться здавати за власні кошти. Вартість проходження тестування з додаткових предметів складає 354 грн за кожен. Винятком є іноземна мова. Скласти її як додатковий предмет коштуватиме 789 гривень.

Нагадаємо, для отримання документа про повну загальну освіту потрібно обов'язково здати чотири предмети, у тому числі «Українську мову» та «Математику стандарт», третій предмет обирається між «Історією України» та іноземною мовою. Четвертий предмет випускник обирає самостійно.

Фото pixabay.com

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