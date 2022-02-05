«Пограбування століття» не відбулося: «суд», який заявив про «крадіжку автомобілів» на мільйони гривень, сам виявився фейком

У п'ятницю, 4 лютого, Верховний Суд України повідомив про крадіжку 68 автомобілів на суму понад 12,5 мільйона гривень зі своєї стоянки. Про це йшлося у повідомленні на сторінці «установи» у Facebook.

«У ніч з 3 на 4 лютого 2022 року з території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А та 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, що належали Верховному суду України», — було сказано у повідомленні.

Також зазначалося, що виявивши зникнення майна, «суд» звернувся по допомогу до Національної поліції. Інші подробиці відомство не уточнювало.

Пізніше пресслужба цього Верховного суду у заяві на верифікованій сторінці ЗСУ у Facebook спростувала інформацію про крадіжку.

«Інформація про те, що нібито зі стоянки Верховного Суду зникли 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були планово переміщені на іншу стоянку Верховного Суду на виконання розпорядження ДСНС», — зазначили у пресслужбі.

Окрім того, у коментарі виданню Цензор.НЕТ керівник апарату суду Ольга Булка уточнила, що переміщені автомобілі закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівлі Верховного суду.

До переміщення кожну машину було опломбовано. У Верховному суді також продемонстрували фотографії автомобілів, які припарковані на іншій стоянці.

Булка зазначила, що сторінка у Facebook, на якій було опубліковано інформацію про зникнення автомобілів, не є офіційною сторінкою Верховного суду. За словами Булки, цю сторінку після реформи ВСУ створили на знак протесту судді, які не пройшли переатестацію, і вона не є офіційним джерелом інформації.

Іншими словами, Верховний Суд України припинив свої повноваження після судової реформи за часів Порошенка. 30 листопада 2017 року відбувся перший Пленум новоствореного Верховного суду. 15 грудня 2017 року суд розпочав роботу. З цього моменту повноваження старого «Верховного суду України» припинилися і він сам перейшов у розряд «фейків».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно російські ЗМІ на корявому українському видали фейк про радіоактивну бомбу Нацкорпусу, а під Житомиром ліквідували «фабрику російських фейків», які допомагали агресору очорняти Україну.

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