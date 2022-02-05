27.99 / 28.24 31.90 / 32.35
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Радість прихильників війни з Україною була недовгою: агентство Bloomberg помилково оголосило про «вторгнення» військ Путіна до нашої країни

10:53 5 лютого 2022
війна

Міжнародне агентство Bloomberg вибачилося за викладену на сайті публікацію із заголовком «Росія вторгається в Україну». Заголовок з'явився близько 23 години 4 лютого за київським часом і зараз уже вилучений.

«Заява про помилку у публікації. Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок „Росія вторгається в Україну“ був випадково опублікований близько 16:00 за східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину», — йдеться у заяві Bloomberg.

Політоглядачі помітили, що «новина», яка не вела нікуди, провисіла на сайті Bloomberg близько 30 хвилин. При спробі переходу за посиланням користувач бачив повідомлення про помилку.

У соцмережах, обговорюючи версії, користувачі схилялися до варіанту з помилкою редактора, але прозвучали і думки про можливу кібератаку на сайт Bloomberg.

Нагадаємо, 4 лютого СБУ виявила в Україні «фабрику» фейкових облікових записів, яка використовувалася для підготовки російських інформаційних диверсій.

Фото архів mil.ru

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

картопля

«Смакуючий» перекус нашвидкуруч від Людмили Борщ: спробувавши його, «чоловік вас просто зацілує»

вона сум та константин меладзе

Зрада чоловіка стала справжнім ударом: перша дружина Костянтина Меладзе розповіла про розлучення з композитором

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

федосєєва-шукшина

Можуть заарештувати: Лідії Федосєєвій-Шукшиній загрожує нова неприємність

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.