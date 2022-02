Радість прихильників війни з Україною була недовгою: агентство Bloomberg помилково оголосило про «вторгнення» військ Путіна до нашої країни

Міжнародне агентство Bloomberg вибачилося за викладену на сайті публікацію із заголовком «Росія вторгається в Україну». Заголовок з'явився близько 23 години 4 лютого за київським часом і зараз уже вилучений.

«Заява про помилку у публікації. Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок „Росія вторгається в Україну“ був випадково опублікований близько 16:00 за східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з'ясовуємо причину», — йдеться у заяві Bloomberg.

Політоглядачі помітили, що «новина», яка не вела нікуди, провисіла на сайті Bloomberg близько 30 хвилин. При спробі переходу за посиланням користувач бачив повідомлення про помилку.

Цей «Russia invades Ukraine» headline був остаточно взятий до sitting на Bloomberg's site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl